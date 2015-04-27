Канада призывает Россию вывести войска и технику с востока Украины

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Роба Николсона, которое есть в распоряжении УНИАН.

Как отмечается в заявлении, Канада решительно осуждает постоянное нарушение Минских соглашений Россией и поддерживаемыми ею боевиками в восточной Украине.

"Россия продолжает нарушать режим прекращения огня и содержать армию и технику на востоке Украины. В этом отношении есть правдоподобные сообщения о том, что дополнительное российское вооружение было перемещено в ту зону. Эти действия являются явным нарушением Минских соглашений и ставят под угрозу их жизнеспособность", - отмечается в заявлении.

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Николсон отмечает, что Канада осуждает наращивание Россией войск вдоль границы с Украиной до тех масштабов, какие не наблюдались уже на протяжении нескольких месяцев, что, по мнению канадского правительства, подрывает стабильность в регионе.

Министр иностранных дел Канады отмечает, что Минские соглашения могут принести результат только при условии их имплементации. "Мы призываем господина Путина придерживаться своих обязательств, вывести российские войска и оружие из Украины и дать возможность для урегулирования (ситуации)", - сказано в заявлении.

В заявлении сказано, что Канада будет оценивать действия России по делам, а не по словам. "Мы внимательно будем наблюдать за ситуацией на месте в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками и продолжим сопротивляться Кремлю, чтобы остановить его грубую агрессию", - заявляет Николсон.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко поблагодарил Канаду за начало военной тренировочной миссии в Украине.