Порошенко поблагодарил Канаду за начало военной тренировочной миссии в Украине
Президент Петр Порошенко приветствует решение правительства Канады относительно начала военной тренировочной миссии в Украине.
Об этом говорится в сообщении на странице главы государства в соцсети. "Поздравляю решение правительства Канады о начале военной тренировочной миссии в Украине", - отмечается в сообщении.
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Президент также добавил, что "около 200 членов персонала Вооруженных сил Канады совместно с военными наших других международных партнеров будут помогать укрепить Вооруженные Силы Украины и Национальной гвардии Украины".
"Эта инициатива - очередной важный шаг Канады, направленный на действенную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства", подчеркнул глава государства, и выразил благодарность "дружесвенному канадскому народу за солидарность с украинским в нашей борьбе за свободную и демократическую державу".
Президент также убежден, что "усиление обороноспособности Украины - залог мира не только в нашей стране, но и глобальной безопасности на евроатлантическом пространстве".
Как сообщал УНИАН, Канада направит в Украину около 200 своих военнослужащих для проведения военных учений и подготовки военнослужащих Вооруженных Сил.
Приветствую решение Правительства Канады относительно начала военной тренировочной миссии в Украине.До 200 членов персонала Збройни...Posted by Петр on Tuesday, 14 April 2015