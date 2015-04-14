Порошенко поблагодарил Канаду за начало военной тренировочной миссии в Украине

Об этом говорится в сообщении на странице главы государства в соцсети. "Поздравляю решение правительства Канады о начале военной тренировочной миссии в Украине", - отмечается в сообщении.

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Президент также добавил, что "около 200 членов персонала Вооруженных сил Канады совместно с военными наших других международных партнеров будут помогать укрепить Вооруженные Силы Украины и Национальной гвардии Украины".

"Эта инициатива - очередной важный шаг Канады, направленный на действенную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства", подчеркнул глава государства, и выразил благодарность "дружесвенному канадскому народу за солидарность с украинским в нашей борьбе за свободную и демократическую державу".

Президент также убежден, что "усиление обороноспособности Украины - залог мира не только в нашей стране, но и глобальной безопасности на евроатлантическом пространстве".

Как сообщал УНИАН, Канада направит в Украину около 200 своих военнослужащих для проведения военных учений и подготовки военнослужащих Вооруженных Сил.