Мы не остановимся - Эрдоган о военной операции в Сирии

По заверениям Эрдогана, Анкара намерена обеспечить безопасность своих границ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не отступит и продолжит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран.

Об этом 11 октября сообщил телеканал NTV.

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"Мы очистим запад Евфрата, а также восток от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома" − отметил Эрдоган.

По его словам, борьба Турции в Сирии и Ираке не направлена против территориальной целостности этих стран.

"Кто бы что не говорил, мы не остановимся. Мы боремся не с курдами, мы боремся с террористическими организациями", − подчеркнул Эрдоган.

Напомним, Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где удерживаются курдские силы. Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели.

По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, в результате ударов турецкой авиации погибли, по меньшей мере, 15 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией. Курдские силы как союзник Штатов в регионе в борьбе с группировкой «Исламское государство» назвали вывод американских войск из северо-восточной Сирии «ударом в спину».