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В Конго разбился военный самолет с россиянами, на борту могли быть люди президента Чисекеди

20:46, 11 октября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает российский Интерфакс на ссылку с подтверждением российского посольства в Конго.

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Сейчас дипломаты выясняют число погибших и пострадавших.

Отмечается, что самолет вылетел в пятницу утром из города Гома на востоке страны в столицу Киншасу. Через час полета контакт с самолетом был потерян.

По предварительной информации, на борту самолета было 4 члена экипажа и четыре пассажира – военные и гражданские. Самолет занимался президентскими перевозками. Пассажирами могли быть сотрудники охраны президента республики Феликса Чисекеди и его водитель.

Как сообщал УНИАН, поиски моряков с корабля Bourbon Rhode, что затонул в Атлантическом океане, продолжаются.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, который занимается международными вопросами, на просьбу президента Украины был выделен еще один самолет для поисков.

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Теги: #Россия#авиакатастрофа#Конго