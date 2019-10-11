В Конго разбился военный самолет с россиянами, на борту могли быть люди президента Чисекеди

Самолет занимается перевозками президента Конго.

Военно-транспортный самолет Ан-72, который занимается президентскими перевозками, разбился в Демократической республике Конго.

Об этом сообщает российский Интерфакс на ссылку с подтверждением российского посольства в Конго.

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Сейчас дипломаты выясняют число погибших и пострадавших.

Отмечается, что самолет вылетел в пятницу утром из города Гома на востоке страны в столицу Киншасу. Через час полета контакт с самолетом был потерян.

По предварительной информации, на борту самолета было 4 члена экипажа и четыре пассажира – военные и гражданские. Самолет занимался президентскими перевозками. Пассажирами могли быть сотрудники охраны президента республики Феликса Чисекеди и его водитель.

Как сообщал УНИАН, поиски моряков с корабля Bourbon Rhode, что затонул в Атлантическом океане, продолжаются.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, который занимается международными вопросами, на просьбу президента Украины был выделен еще один самолет для поисков.