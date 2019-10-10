Поиски моряков с корабля Bourbon Rhode, на котором были украинцы, продолжаются - Зеленский

Сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщила, что судовладелец затонувшего корабля Bourbon Rhode, на котором находились украинские моряки, прекратил поисковую операцию.

Поиски моряков с корабля Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане, продолжаются.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, получив соответствующую информацию от Министерства иностранных дел.

"Поиски продолжаются. Это реальная информация МИД", - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, который занимается международными вопросами, позавчера по просьбе президента Украины был выделен еще один самолет для поисков.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

28 сентября в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что трех членов экипажа спасены, двое из них - украинцы.

В компании Bourbon Rhode заявляли, что поиски еще 11 пропавших членов экипажа, среди которых – граждане Украины, продолжаются.

7 октября президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэля Макрона с просьбой продолжить операцию по поиску шести пропавших граждан Украины – членов экипажа судна Bourbon Rhode.

Сегодня, 10 октября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что судовладелец затонувшего корабля Bourbon Rhode, на котором находились украинские моряки, прекратил поисковую операцию.