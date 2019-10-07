В Ирландии разбился самолет
06:21, 07 октября 2019Мир
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По предварительным данным, самолет взорвался или от удара о землю, или незадолго до этого.
На данный момент эксперты устанавливают причины авиакатастрофы / Фото: breakingnews.ie
В Ирландии разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.
Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщает Irish Times.
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Инцидент произошел в юго-восточном графстве Уэксфорд. Самолет разбился через несколько минут после взлета. На месте авиакатастрофы были найдены тела двух мужчин.
По предварительным данным, самолет взорвался или от удара о землю, или незадолго до этого.
На данный момент эксперты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНИАН, в результате крушения самолета времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») в США погибли семь человек.
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