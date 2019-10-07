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В Ирландии разбился самолет

06:21, 07 октября 2019
Мир
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На данный момент эксперты устанавливают причины авиакатастрофы / Фото: breakingnews.ie

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщает Irish Times.

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Инцидент произошел в юго-восточном графстве Уэксфорд. Самолет разбился через несколько минут после взлета. На месте авиакатастрофы были найдены тела двух мужчин.

По предварительным данным, самолет взорвался или от удара о землю, или незадолго до этого.

На данный момент эксперты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в результате крушения самолета времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») в США погибли семь человек.

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Теги: #авиакатастрофа#Ирландия