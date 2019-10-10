Сирия обстреляла турецкие города: 6 убитых, 70 раненых

Курды отвечают, что это – их ответ начавшейся операции "Источник мира".

Сирийские курды в четверг бомбардировали и обстреляли три приграничные турецкие города. В результате нападения погибли 6 мирных жителей, среди них – ребенок.

Об этом информирует REUTERS.

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По словам представителя службы безопасности Турции, вооруженные силы нанесли удар, в частности, по военным складам и базам.

В результате налета курдов погибли 6 жителей, еще 70 – ранены.

В то же время президент Турции Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что к этому времени были убиты 109 боевиков. Курды отвечают, что это – их ответ начавшейся операции "Источник мира".

Напомним, Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где удерживаются курдские силы.

Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели.

По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, в результате ударов турецкой авиации погибли, по меньшей мере, 15 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией. Курдские силы как союзник Штатов в регионе в борьбе с группировкой «Исламское государство» назвали вывод американских войск из северо-восточной Сирии «ударом в спину».