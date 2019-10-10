Наступление Турции в Сирии: Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание

Вчера Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды.

Совет безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание в связи с наступлением Турции в Сирии.

Как сообщает Радио Свобода, Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Польша созвали на 10 октября заседание Совета безопасности ООН за закрытыми дверями.

Лига арабских государств, которая объединяет 22 государства, включая Египет, Ирак и Саудовскую Аравию, заявила, что 12 октября проведет совещание на уровне министров для обсуждения нападения Турции.

Отмечается, что мировые правительства с беспокойством отреагировали на начало наступления Турции на позиции курдских сил на севере Сирии.

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Вчера Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды.

Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где удерживаются курдские силы. Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, в результате ударов турецкой авиации погибли, по меньшей мере, 15 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией. Курдские силы как союзник Штатов в регионе в борьбе с группировкой «Исламское государство» назвали вывод американских войск из северо-восточной Сирии «ударом в спину».