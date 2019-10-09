В Польше при разминировании боеприпасов времен Второй мировой погибли два сапера
В Кузне-Рациборской (Силезское воеводство, Польша) при разминировании боеприпасов времен Второй мировой войны погибли два сапера.
Об этом сообщает Польское Радио.
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"Взрыв боеприпасов произошел на лесной территории. Речь идет о пяти артиллерийских снарядах", - прокомментировал трагедию представитель Генерального штаба Вооруженных сил Польши Марек Павляк.
"Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Два человека серьезно ранены и доставлены вертолетами в больницы. Травмы оставшихся военнослужащих более легкие - в больницу их доставили машинами скорой помощи", - пояснил военный.
В мэрии Кузни-Рациборской Силезского воеводства, где произошла трагедия, пояснили, что в лесу, где это произошло, со времен Второй мировой войны осталось множество неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщал УНИАН, в Польше правоохранители задержали трех граждан Украины, которые записали видео с угрозой совершить в Варшаве нападение во время мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны.