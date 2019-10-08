Европарламент определил финальный список претендентов на премию Сахарова
17:54, 08 октября 2019Мир
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Российский оппозиционер Алексей Навальный, который был в предыдущем «длинном списке», не вошел в список финалистов.
ЕП определила финалистов премии Сахарова / REUTERS
Европейский парламент определил «короткий список» претендентов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.
Как сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на своего корреспондента в Брюсселе, в этом году список выглядит так:
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- Ильхам Тохти – экономист и ученый, который отстаивает права уйгурского меньшинства Китая и отбывает пожизненное наказание по обвинению в сепаратизме;
- бразильские правозащитники – убитая в прошлом году Мариэлла Франко, а также экоактивисты Клауделис Сильва дос Сантос и Чиф Раони;
- Кенийское сообщество студентов Restorers, которые защищают права женщин в своей стране.
Отмечается, что российский оппозиционер Алексей Навальный, который был в предварительном «длинном списке», не вошел в список финалистов.
Ранее сообщалось, что украинскому режиссеру Олегу Сенцову 22 октября могут вручить премию Сахарова, которую ему присудили во время его пребывания в российской колонии.
Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что награждение состоится в Страсбурге (Франция).
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