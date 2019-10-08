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Европарламент определил финальный список претендентов на премию Сахарова

17:54, 08 октября 2019
Мир
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ЕП определила финалистов премии Сахарова / REUTERS

Как сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на своего корреспондента в Брюсселе, в этом году список выглядит так:

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  • Ильхам Тохти – экономист и ученый, который отстаивает права уйгурского меньшинства Китая и отбывает пожизненное наказание по обвинению в сепаратизме;
  • бразильские правозащитники – убитая в прошлом году Мариэлла Франко, а также экоактивисты Клауделис Сильва дос Сантос и Чиф Раони;
  • Кенийское сообщество студентов Restorers, которые защищают права женщин в своей стране.

Отмечается, что российский оппозиционер Алексей Навальный, который был в предварительном «длинном списке», не вошел в список финалистов.

Ранее сообщалось, что украинскому режиссеру Олегу Сенцову 22 октября могут вручить премию Сахарова, которую ему присудили во время его пребывания в российской колонии.

Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что награждение состоится в Страсбурге (Франция).

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Теги: #Европарламент#премия