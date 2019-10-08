Business Insider: США думают разорвать еще одну важную сделку с Россией

Эксперты утверждают, что американский выход из договора об открытом небе может развязать руки Москве в агрессии против Украины.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам выразил обеспокоенность вероятностью, что США выйдут из еще одного важного соглашения, заключенного с союзниками в Европе и Россией. Конгрессмен Элиот Энджел направил письмо советнику по национальной безопасности США Роберту О'Брайену, в котором «выразил глубокую озабоченность» сообщениями о намерении Белого дома отказаться от соглашения об открытом небе.

«Я требую вашего личного вмешательства в этот вопрос, чтобы гарантировать, что США не выйдут глупо и поспешно из соглашения об открытом небе, который продолжает служить американским национальным интересам в сфере безопасности и особенно важна как предохранитель от дальнейшей агрессии России против Украины», - цитирует письмо конгрессмена Business Insider.

Читайте такжеПутин вывел Россию из ракетного договора

Соглашение об открытом небе было подписано США, Россией и еще 22 странами с целью продвижения международной прозрачности. Сейчас сторонами соглашения, которое было подписано в 1992 году, выступают 34 страны. Страны-участницы договоренностей должны уведомлять других за 72 часа о проведении наблюдательных полетов над чужой территорией. Ответ на такой запрос нужно дать за сутки.

Исполнительный директор Ассоциации контроля вооружений Дэрил Кимболл убежден, что договоренности были полезными для США, их союзников и даже для России.

«Соглашение дает США и их союзникам в Европе информацию о российской военной активности. Это также дает россиянам определенный взгляд на наши возможности. А эта прозрачность сокращает неопределенность и риски начала конфликта из-за неправильных оценок», - пояснил Кимболл.

Ранее в этом году российский Ту-154 провел наблюдательный полет над городом Грейт-Фоллс, штат Монтана. Самолет России несколько дней фотографировал объекты на американской территории.

Читайте такжеWashington Post: Украина вправе строить свой арсенал ракет после смерти договора о РСМД

«Это не шпионская операция. Это наблюдательные полеты, своеобразная форма мониторинга и подтверждения военной активности и объектов со стороны каждого», - сказал эксперт.

Кимболл добавил, что у США есть серьезные спутниковые возможности, которые могут дать более полную информацию, чем наблюдательные полеты. Но выход из соглашения может навредить союзникам страны.

«Эта сделка особенно полезна для наших союзников, у которых нет таких возможностей. Мы не должны исходить из договоренностей, которые работают уже несколько десятилетий», - сказал он.