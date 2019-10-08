В Лондоне на климатической акции протеста задержали почти 300 экоактивистов

Участники протестов требуют принять незамедлительные меры для сокращения выбросов углерода и предотвращения экологической катастрофы.

Полиция Лондона задержала 276 человек, принимавших участие в демонстрациях, организованных протестной группой против изменения климата.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВ Британии эко-активисты выпустили из рук шланг, когда обливали "кровью" казначейство (фото)

Тысячи протестующих против изменения климата вышли на улицы в городах мира 7 октября, начав две недели мирного гражданского неповиновения с требованием незамедлительных мер по сокращению выбросов углерода и предотвращения экологической катастрофы.

Как сообщал УНИАН, экоактивисты из движения Extinction Rebellion в понедельник, 7 октября, устроили акцию протеста в защиту климата в ряде крупных городов мира.

"Мирные акции сопротивления" прошли, в частности, в Лондоне, Париже, Мадриде. Амстердаме, Нью-Йорке и других крупных городах мира.