В Лондоне на климатической акции протеста задержали почти 300 экоактивистов
Полиция Лондона задержала 276 человек, принимавших участие в демонстрациях, организованных протестной группой против изменения климата.
Об этом сообщает Reuters.
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Тысячи протестующих против изменения климата вышли на улицы в городах мира 7 октября, начав две недели мирного гражданского неповиновения с требованием незамедлительных мер по сокращению выбросов углерода и предотвращения экологической катастрофы.
Как сообщал УНИАН, экоактивисты из движения Extinction Rebellion в понедельник, 7 октября, устроили акцию протеста в защиту климата в ряде крупных городов мира.
"Мирные акции сопротивления" прошли, в частности, в Лондоне, Париже, Мадриде. Амстердаме, Нью-Йорке и других крупных городах мира.