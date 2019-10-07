Экоактивисты протестуют на центральных улицах больших городов (фоторепортаж)

Около тысячи людей с Extinction Rebellion перекрыли движение на площади Большая звезда в Берлине. Акции проходят также в Лондоне, Париже, Амстердаме и Нью-Йорке.

Экоактивисты с движения Extinction Rebellion утром в понедельник, 7 октября, устроили акцию протеста в защиту климата в ряде крупных городов мира.

Первые акции начались в Австралии и Новой Зеландии, где в столицах активисты перекрыли движение на центральных улицах и вблизи министерств, пишет DW.

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В Берлине около тысячи человек собрались утром в районе правительственного квартала и пошли в сторону площади Большая Звезда, где перекрыли движение. Акция проходит мирно, полицейские просят водителей быть внимательными и объезжать площадь. Движение Extinction Rebellion призывает немецкие власти объявить чрезвычайное климатический состояние и как можно быстрее сократить выбросы диоксида углерода.

Активисты этого движения также устроили "мирные акции сопротивления" в Лондоне, Париже, Мадриде. Амстердаме, Нью-Йорке и других крупных городах мира. Ожидается, что некоторые протесты могут продолжаться не менее недели.