Расследование убийства Немцова продлили до конца лета

Как сообщают российские СМИ, следователи требуют продлить до этой же даты арест всех пятерых обвиняемых по делу. Ходатайство в отношении двух из них - Хамзата Бахаева и Анзора Губашева - уже рассматривается Басманным судом, передает Би-би-си.

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По делу также проходят Заур Дадаев, Шадид Губашев и Тамерлан Эскерханов. Все они арестованы.

По версии следствия, непосредственным исполнителем преступления был Дадаев. Остальных следствие обвиняет в соучастии. Никто из них вину не признает.

Организатор и заказчик преступления до сих пор не установлены.