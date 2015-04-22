Расследование убийства Немцова продлили до конца лета
18:16, 22 апреля 2015Мир
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Срок следствия по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, истекавший 28 апреля, продлен до 28 августа.
REUTERS
Как сообщают российские СМИ, следователи требуют продлить до этой же даты арест всех пятерых обвиняемых по делу. Ходатайство в отношении двух из них - Хамзата Бахаева и Анзора Губашева - уже рассматривается Басманным судом, передает Би-би-си.
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По делу также проходят Заур Дадаев, Шадид Губашев и Тамерлан Эскерханов. Все они арестованы.
По версии следствия, непосредственным исполнителем преступления был Дадаев. Остальных следствие обвиняет в соучастии. Никто из них вину не признает.
Организатор и заказчик преступления до сих пор не установлены.
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