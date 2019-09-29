Демократы в Конгрессе США требуют доступа к текстам разговоров Трампа с Путиным

Как заявил председатель комитета по делам разведки Палаты представителей, демократ Адам Шифф, он считает важным "узнать, в беседах с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, президент (США) так же (как и в разговоре с Зеленским – ред.) подрывал нашу безопасность"

Члены Демократической партии в Конгрессе США хотят получить доступ к записам разговоров президента Дональда Трампа с другими лидерами, помимо Владимира Зеленского, в частности с президентом России Владимиром Путиным.

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Как заявил председатель комитета по делам разведки Палаты представителей, демократ Адам Шифф, в эфире телеканала «Эн-би-си», он считает важным «узнать, в беседах с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, президент (США) так же (как и в разговоре с Зеленским – ред.) подрывал нашу безопасность таким образом, который, по его мнению, должен был пойти на пользу ему лично и его кампании» переизбрания, передает “Радио Свобода”.

«Если эти разговоры с Путиным или с другими мировыми лидерами скрыты в том же самом электронном файле (что и запись содержания разговора с Зеленским – ред.) который предназначен для засекречивания, или не предназначен – если будут попытки скрыть, засекретить их, – мы готовы это узнать», – сказал Шифф.

В другом интервью, телеканалу «Эй-би-си», он также сообщил, что его комитет по делам разведки уже достиг договоренности с неназванным обличителем, который раньше доложил о возможных угрозах национальной безопасности США в разговоре Трампа с Зеленским, о том, что тот выступит в этом комитете в недалеком будущем.

Упомянутый информатор, сотрудник американских спецслужб, который по долгу службы слушал телефонный разговор Трампа и Зеленского 25 июля, в своей жалобе руководителю национальной разведки США доложил, в частности, что записи про этот разговор, как и про некоторые другие потенциально проблематичные международные разговоры, были на указание юристов Белого дома удалены из компьютерной системы, где такие записи хранятся обычно и помещены на специальном секретном сервере, предназначенном исключительно для документов по делам национальной безопасности. Об этом стало известно из его частично рассекреченной докладной.

Ранее стало известно, что этот же информатор упоминал о том, что в ходе упомянутой беседы Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот устроил в Украине расследования по возможной незаконной деятельности в этой стране вероятного главного соперника Трампа на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Гантера Байдена. После обнародования памятной записки об этом разговоре, в котором, правда, отмечается, что она является не стенограммой разговора, а лишь записями о ее содержании, стало ясно, что такой разговор действительно велся. Следовательно, через возможное давление президента США на иностранного лидера с целью получить преимущество на выборах против него в Конгрессе начали процедуру импичмента.

В России министр иностранных дел Сергей Лавров еще 27 сентября заявлял, что для США было бы «неприлично» обнародовать записи разговоров Трампа с Путиным. «Есть традиции, есть обычаи, в том числе дипломатические, которые предусматривают определенный уровень конфиденциальности», – сказал он.