В Белом доме признали попытку "спрятать" стенограмму разговора Трампа с Зеленским в закрытой системе – CNN

Президента США обвиняют в том, что он «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В Белом доме признали, что чиновники направили ключевые документы в скандале вокруг разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в отдельную систему с ограниченным доступом.

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Как сообщает CNN, высокопоставленный чиновник в предоставленном журналистам заявлении сообщил, что это было сделано под руководством сотрудников Совета нацбезопасности (NSC).

«Юристы NSC дали распоряжение о том, что с засекреченным документом следует обращаться должным образом», – говорится в заявлении.

Журналисты отмечают: это соответствует словам осведомителя, написавшего жалобу на Трампа. Он описал, в частности, как стенограмма разговора Трампа с Зеленским, среди прочего, не попала в широкое обращение из-за использования системы для «особо чувствительных документов».

Заявление не объясняет, причастен ли кто-то еще в Белом доме к решению поместить документы в систему с ограниченным доступом.

Как сообщал УНИАН, скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты изобличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена - сына влиятельного политика от Демократической партии США, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились в администрацию Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении Хантера Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

26 сентября на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обнародовали текст жалобы сотрудника разведки США о телефонном разговоре президентов США Украина Трампа и Зеленского, состоявшемся 25 июля.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний Херсонской «нефтеперевалки», к которой были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев готов передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе, и граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были привлечены к управлению компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.