Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН и вернулся в Лондон (видео)

Британский премьер срочно вернусь домой из-за решения Верховного суда о роспуске парламента.

Британский премьер-министр Борис Джонсон срочно покинул Генассамблею ООН в Нью-Йорке и вернулся в Лондон после того, как Верховный суд Британии признал незаконным его решение об отправке парламента на принудительные каникулы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Оппозиция призвала Джонсона уйти в отставку. Причина конфликта - разные взгляды на то, как должен произойти выход Британии из Евросоюза.

Сегодня премьер должен выступить на внеочередном заседании палаты общин. Со своими соратниками он уже встретился и уже имел разговор с королевой Елизаветой.

Напомним, 24 сентября Верховный суд Великобритании сегодня признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона об отправке с 10 сентября британского парламента на принудительные каникулы.

Пятинедельные принудительные каникулы сопровождались громкими протестами в рядах парламентариев. Следующая сессия запланирована на 14 октября. Блокирование парламента направлено на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценарию "жесткого Brexit", считают эксперты.