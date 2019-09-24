Верховный суд Британии признал незаконным решение Джонсона об отправке парламента на принудительные каникулы (видео)

Судьи единогласно постановили, что правительство не предоставило достаточных оснований для такого мероприятия.

Верховный суд Великобритании сегодня признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона об отправке с 10 сентября британского парламента на принудительные каникулы.

Как сообщает Deutsche Welle, судьи единогласно постановили, что правительство не предоставило достаточных оснований для такого мероприятия.

Решение Джонсона "без приемлемой причины" лишает парламент возможности выполнять свою работу как законодательного органа, а также органа, который контролирует действия исполнительной власти, говорится в решении суда.

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11 сентября Высший гражданский суд Шотландии постановил, что решение об отправке британского парламента на принудительные каникулы было незаконным. Правительство Великобритании подало апелляцию в Верховный суд.

Пятинедельные принудительные каникулы начались в ночь на 10 сентября и сопровождались громкими протестами в рядах парламентариев. Следующая сессия запланирована только на 14 октября. Блокирование парламента направлено на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценарию "жесткого "Брекзита", считают эксперты.

Однако перед тем как уйти на каникулы парламент сделал ряд шагов по предотвращению "Брекзита" без соглашения с Евросоюзом. В частности 9 сентября Елизавета II подписала закон, который должен лишить правительство права осуществить "жесткий "Брекзит" без одобрения законодателей. Согласно ему, правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Европейского Совета 18 октября. Если до конца октября не удастся договориться с Брюсселем, то Джонсон должен попросить у Брюсселя отсрочки на три месяца - до 31 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, изначально Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта 2019 года, но до этого срока так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.