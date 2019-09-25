"Президентский харассмент": Трамп отреагировал на запуск процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп прокомментировал начало проведение процедуры его импичмента в Конгрессе США.
Об этом он написал в твиттере.
По мнению америанского лидера, таким заявлением демократическое представительство решило испортить «важный день в ООН», а также заявил, что такие процессы портят репутацию страны.
Читайте такжеТрамп решил опубликовать "полную и неискаженную" стенограмму его разговора с Зеленским
Кроме того, президент США назвал процедуру импичмента «шлаком новых срочных сообщений охоты на ведьм».
Трамп также назвал эту ситуацию «президентским харассментом»(домогательством), а обвинения против него —«охотой на ведьм». Он подчеркнул, что стенограмма его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским еще не была обнародована.
Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки объявили о запуске процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.