"Президентский харассмент": Трамп отреагировал на запуск процедуры импичмента

Трамп подчеркнул, что стенограмма его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским еще не была обнародована.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал начало проведение процедуры его импичмента в Конгрессе США.

Об этом он написал в твиттере.

По мнению америанского лидера, таким заявлением демократическое представительство решило испортить «важный день в ООН», а также заявил, что такие процессы портят репутацию страны.

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Кроме того, президент США назвал процедуру импичмента «шлаком новых срочных сообщений охоты на ведьм».

Трамп также назвал эту ситуацию «президентским харассментом»(домогательством), а обвинения против него —«охотой на ведьм». Он подчеркнул, что стенограмма его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским еще не была обнародована.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки объявили о запуске процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.