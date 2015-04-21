По ракетной базе в Йемене нанесли мощнейший авиаудар, погибли 25 человек (видео)
ВВС арабской коалиции нанесли удар по ракетной базе, которая была под контролем повстанцев-хуситов, в столице Йемена Сане, в результате чего погибли 25 человек и еще около 400 ранены.
Хуситы заявляют, что в результате авиаудара Саудовской Аравии в основном погибли женщины и дети, пишет ZN.
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На данный момент известно точно о 15 погибших и множестве раненых, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Также в результате авиаудара, нанесенного по базе с ракетами Scud (классификация НАТО – прим. ред.), ударной волной в радиусе нескольких километров в домах были выбиты стекла.
Как сообщал УНИАН, 17 апреля Саудовская Аравия осуществила воздушные удары на президентский дворец в Таизе, третьем по величине городе в Йемене, и на занимаемые позиции специальных подразделений, лояльных экс-президенту Али Абдаллы Салеха сил, который стал на сторону Хути.
В Йемене шиитская группировка «Ансар-Аллах», более известная как Хути, в последнее время резко расширила захваченные ею территории, вынудив правительство страны к бегству. Сейчас она контролирует западную, густо населенную треть Йемена со столицей Саной и вторым крупнейшим городом Аденом.
Справка УНИАН
Scud - серия тактических баллистических ракет, разработанных в Советском Союзе во времена холодной войны. Была широко распространена в странах третьего мира. Название Scud широко используется для обозначения этих ракет и многочисленных производных вариантов, разработанных в других странах на основе советского образца Р-11.