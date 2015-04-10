Госдеп определился, кто будет представлять США на параде Победы в Москве

Об этом сообщили в Госдепартаменте, передает Еспресо.TV со ссылкой на Associated Press.

"США чтят тех, кто погиб, воюя с нацистами во время Второй мировой войны, включая миллионы россиян. Но действия России в Украине повлияли на решение об уровне представительства Соединенных Штатов на параде", - отметили в Госдепе.

Поэтому парад в Москве посетит только американский посол в России Джон Теффт.

Также в ведомстве выразили надежду, что другие страны последуют примеру США.

Читайте такжеСербская армия примет участие в путинском параде 9 мая

Напомним, ранее о своем отказе приехать на торжества в Москву на 9 мая сообщили главы ведущих стран мира - Японии,Германии, Великобритании а также лидеры Норвегии, Грузии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии,Словакии, Австрии и другие.

Приглашение приняли 32 лидера, среди них преобладают президенты и премьеры стран Азии и постсоветского пространства. О готовности приехать в Москву 9 мая заявил и президент Греции. Правительство Чехии еще не решило, отправлять ли за госсредства президента Земана на празднование Дня Победы к Путину.