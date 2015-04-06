Премьер Швеции отказался от визита в Москву 9 мая

Об этом заявила пресс-секретарь Левена - Анна Экберг, сообщает ТАСС.

"Мы испытываем величайшее уважение к колоссальным жертвам русских во Второй мировой войне. Однако действия сегодняшней России по отношению к Украине делают для правительства трудным присутствие на военном параде в Москве на высоком уровне", - заявила пресс-секретарь.

Швеция будет представлена на уровне посла страны в России.

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Напомним, от визита в Москву на военный парад посвященный 70-летию Победы отказались ряд лидеров европейских государств - Грузии, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, а также председатель Европейского совета Дональд Туск, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Польши Бронислав Коморовский, финский президент Саули Ниинисте, президент Израиля Реувен Ривлин, президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании.Дэвид Кэмерон.