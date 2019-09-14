цей матеріал доступний українською

В Испании бушует непогода: погибло пять человек

14:52, 14 сентября 2019
Мир
42 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеСемь человек стали жертвами наводнения во Вьетнаме

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Брат и сестра погибли в четверг, когда проливной дождь смыл их машину.

В пятницу спасатели сообщили о гибели мужчины в городе Альмерия, он пытался проехать на автомобиле через тоннель.

Еще один человек погиб в Ла-Джамуле, районе Гранады. Его тело было обнаружено вертолетом Национальной полиции на некотором расстоянии от его автомобиля.

Тело пятой жертвы было обнаружено в пятницу вечером. Мужчина считался пропавшим с полудня, и его тело было найдено вертолетом в районе недалеко от Ориуэлы.

В последние дни на востоке Испании наблюдаются рекордные ливни и штормовые ветра. В ряде городов произошли паводки, которые заставили сотни людей покинуть свои дома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Испания#наводнение в Испании