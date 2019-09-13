Испанию накрыли ливни с грозами

Погибли два человека.

Испанию накрыли дожди / REUTERS

Во многих регионах Испании объявлено предупреждение из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра.

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В регионе Кастилия-Ла-Манча уровень опасности повышен до "оранжевого" (высокая опасность), в Андалусии, Валенсии и Мурсии до самого высокого - "красного", передает Euronews.

Из-за непогоды в автономном сообществе Валенсия перекрыты дороги, частично приостановлено движение железнодорожного транспорта, отменены занятия у 338 тысяч учеников. В населенном пункте Онтеньенте из берегов вышла река Клариано, в результате была проведена частичная эвакуация жителей данного муниципалитета. Мощные потоки воды сносили автомобили.

Отмечается, что по меньшей мере два человека погибли в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча.

Напомним, пять человек погибли, трое пострадали в результате тайфуна "Линлин" в КНДР.