Испанию накрыли ливни с грозами
Погибли два человека.
Во многих регионах Испании объявлено предупреждение из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра.
В Южной Дакоте пронесся мощный торнадо (видео)
В регионе Кастилия-Ла-Манча уровень опасности повышен до "оранжевого" (высокая опасность), в Андалусии, Валенсии и Мурсии до самого высокого - "красного", передает Euronews.
Из-за непогоды в автономном сообществе Валенсия перекрыты дороги, частично приостановлено движение железнодорожного транспорта, отменены занятия у 338 тысяч учеников. В населенном пункте Онтеньенте из берегов вышла река Клариано, в результате была проведена частичная эвакуация жителей данного муниципалитета. Мощные потоки воды сносили автомобили.
Отмечается, что по меньшей мере два человека погибли в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча.
Напомним, пять человек погибли, трое пострадали в результате тайфуна "Линлин" в КНДР.
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