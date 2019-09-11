Трамп об увольнении Болтона: не разделял приоритетов администрации

Дональд Трамп также отметил, что Болтон не ладил с другими сотрудниками администрации.

Президент США Дональд Трамп в среду прокомментировал внезапное увольнение своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, отметив, что тот не разделял приоритетов администрации.

Беседуя с журналистами в Овальном кабинете, Трамп также отметил, что Болтон не ладил с другими сотрудниками администрации, передает Голос Америки.

Президент критически оценил и проведенное Болтоном сравнение между усилиями по денуклеаризации Северной Кореи и «ливийской моделью», которое разозлило северокорейского лидера Ким Чен Ына перед прошлогодним саммитом с Трампом.

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Болтон покинул администрацию во вторник после спора с Трампом о переговорах с Талибаном и президентом Ирана Хасаном Рухани. Президент заявляет, что попросил Болтона уйти в отставку, а тот заявляет, что сделал это по собственной инициативе.

Трамп также сказал журналистам, что они с бывшим советником расходились во взглядах на ситуацию в Венесуэле.

Отмечается, что Болтон - не первый сотрудник администрации Трампа, покинувший Белый дом из-за разногласий с президентом.