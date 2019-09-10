Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона

По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом он написал в твиттере.

«Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку», — написал он.

По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

За последние несколько недель Болтон совершил официальные визиты в Минск и Киев, где встретился с президентами Белоруссии и Украины Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским соответственно.

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Джон Болтон занимал должность советника с апреля 2018 года. Он известен своими жесткими взглядами на внешнюю политику. В частности, Болтон был одним из идеологов выхода США из ядерной сделки с Ираном, выступал за более активное давление на КНДР и вмешательство Вашингтона в конфликт в Сирии, а также за ужесточение санкций против России.