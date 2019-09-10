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Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона

19:22, 10 сентября 2019
Мир
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Джон Болтон / REUTERS

Об этом он написал в твиттере.

«Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку», — написал он.

По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе.

За последние несколько недель Болтон совершил официальные визиты в Минск и Киев, где встретился с президентами Белоруссии и Украины Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским соответственно.

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Джон Болтон занимал должность советника с апреля 2018 года. Он известен своими жесткими взглядами на внешнюю политику. В частности, Болтон был одним из идеологов выхода США из ядерной сделки с Ираном, выступал за более активное давление на КНДР и вмешательство Вашингтона в конфликт в Сирии, а также за ужесточение санкций против России.

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Теги: #Трамп#Джон Болтон