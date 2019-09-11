В ООН заподозрили войска России, США и Сирии в совершении военных преступлений

Бомбардировки, осуществленные силами коалиции во главе с США привели к гибели гражданских в Сирии. Также атаки войск Башара Асада и его российских союзников могут считаться военными преступлениями, заявили в ООН.

Комиссия ООН по расследованию в Сирии не исключает, что фактически все стороны, которые принимают участие в боевых действиях в этой стране, могли быть причастны к совершению военных преступлений.

Свои выводы комиссия ООН представила в среду, 11 сентября, пишет DW.

Согласно обнародованным данным, были задокументированы случаи, когда силы коалиции во главе с США наносили неточные воздушные удары в Сирии. Пренебрежение необходимыми мерами предосторожности привели к гибели и ранениям среди гражданских, в том числе и среди детей. В ряде зафиксированных случаев не исключено, что войска коалиции могли совершить военные преступления, отмечается в выводах комиссии ООН.

Похожие упреки в ООН адресуют также и силам Башара Асада и его российским союзникам. Отмечается, что во время наступления войск Асада в провинции Идлиб сирийская и российская авиация неоднократно подвергали обстрелам с воздуха такие гражданские цели, как школы, медицинские учреждения, рыночные площади и сельскохозяйственные угодья.

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Такие действия сил Асада и российских союзников повлекли значительное количество жертв среди гражданских, поэтому их тоже можно причислить к военным преступлениям, отмечают в комиссии, ведь сирийские и российские военные знали координаты этих целей и были соответственно проинформированы.

Кроме того, боевиков исламистской группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" в ООН обвинили в беспорядочных ракетных обстрелах гражданских объектов, что так же привели к значительному числу жертв среди гражданских в провинции Идлиб.

Расследование не обошло стороной и действия Демократических сил в Сирии, которые состоят преимущественно из отрядов бойцов сирийских курдов, и являются союзниками коалиции под руководством американцев. Им так же забрасывают неизбирательность во время обстрелов, что в этом году привела к разрушению гражданских объектов и гибели мирных жителей, в том числе и детей.

"Проведение беспорядочных атак, что приводит к смерти или ранению гражданских, расценивается как военные преступления в тех случаях, когда такие операции проводились бездумно", - отмечается в отчете, цитирует информагентство Reuters.

По данным ООН, в результате вооруженного конфликта в Сирии, который длится уже более восьми лет, погибли сотни тысяч людей, а около 13 миллионов граждан этой страны стали беженцами или внутренними переселенцами.