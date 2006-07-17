Путин рассказал, почему повышается цена на газ

Цены на российский газ определяются не Кремлем, а рынком, заявил президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.

"Мы покончили с тем периодом времени, когда директивно назначали цены для своих партнеров. Это все теперь определяется рынком", - сказал президент РФ на пресс-конференции.

"Более прозрачного механизма я себе представить не могу", - отметил В.ПУТИН.

Он также сказал, что чем больше безопасности в сфере энергетики, тем стабильнее цены.

Говоря о цене на нефть, В.ПУТИН назвал обострение на Ближнем Востоке одной из причин их повышения, передает РИА «Новости».

"Цена на нефть поднимается вы знаете почему, вот последние события на Ближнем Востоке тоже были одной из веских причин поднятия цен. А события в других странах этого региона? А то, что катаклизмы различные происходят в нефтедобывающих странах Центральной и Северной Америки? Это все причины увеличения рыночных цен на нефть", - сказал президент.