Die Zeit: Поражение финансовой власти США

Об этом пишет Матиас Насс в своей статье «Поражение финансовой власти США», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Так выглядит поражение в соревновании мировых держав. Китай создает инфраструктурный банк, который будет финансировать крупные строительные проекты в Азии, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Поскольку Соединенные Штаты видят в нем конкурента Всемирному банку, Международному валютному фонду и Азиатскому банку развития, они поспешили отговорить своих союзников от участия в АБИИ.

Но что делают друзья Вашингтона? Они надоедают китайцам, чтобы с самого начала участвовать в новом финансовом учреждении. Начали это британцы, которые надеялись с помощью китайцев укрепить финансовый центр Лондон. Когда за ними последовали немцы и французы, плотина прорвалась: Австралия, Южная Корея и даже Израиль также подали заявки на вступление. В Азии только Япония по-прежнему верно находится на стороне американцев. Пекин теперь может рассчитывать на более чем 50 членов-учредителей АБИИ. Окончательное число будет объявлено в среду.

На самом деле, новый инфраструктурный банк конкурирует со Всемирным банком и Международным валютным фондом – Бреттон-Вудскими учреждениями, в которых доминирует Запад. Как член группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), Китай также участвовал в создании Банка развития БРИКС.

В появлении нового конкурента американцы во многом виноваты сами. С одной стороны, они хотят интеграции Китая в существующую международную финансовую систему. С другой стороны, Китай в течение 36 лет после начала экономических реформ Дэн Сяопина остается на обочине. Ничего не изменилось: во главе Всемирного банка всегда американцы, во главе МВФ – европейцы (или, как сейчас, с Кристин Лагард, европейки). И Азиатский банк развития всегда возглавляют японцы.

В течение долгого времени, Конгресс США избегал проведения реформ в МВФ и Всемирном банке. До сих пор он упорно противился тому, чтобы предоставить Китаю и другим развивающимся странам более широкие права на голосовании и, следовательно, больше власти. Доля Китая в мировом экономическом производстве в настоящее время составляет 16 процентов, но во Всемирном банке страна получила только 3,8 процента от общего числа голосующих акций.

Китайская Народная Республика больше не хотела ждать и основала в 2013 году АБИИ – собственный инфраструктурный банк. Его местоположение будет в Китае, и в Пекине будет размещена половина учредительского капитала в 100 миллиардов долларов США.

В результате этого, смещается международная финансовая архитектура. «Прошлый месяц останется в памяти как момент, когда США утратили свою роль гаранта мировой экономики», пишет бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.

Америка ослабляет себя в стратегической борьбе с быстро развивающейся сверхдержавой Китаем также потому, что с точки зрения почти всех ее союзников наиболее целесообразно участвовать в финансировании крупных инфраструктурных проектов Азии, а не оставлять это поле только Китаю. И только посредством собственного участия, Запад сможет влиять на стандарты кредитования нового банка.

Параллельно с созданием АБИИ, Китай продвигает новый крупный финансовый проект, строительство «нового шелкового пути», который соединит Китай с Европой. Пекин подготовил для этого 40 миллиардов долларов. До сих пор, проекты такого масштаба не инициировались без Всемирного банка, МВФ и Азиатского банка развития. Теперь есть альтернатива.

«То, что началось как, казалось бы, глупое дезертирство Великобритании в АБИИ (...), превратилось в безмятежный стратегический триумф Пекина», прокомментировали Financial Times.

Президент США Барак Обама однажды объявил стратегией «поворот к Азии», то есть, поворот Америки к тихоокеанскому пространству, прежде всего, чтобы ограничить власть Китая. Китай сейчас отвечает своим поворотом к Европе - и при этом европейцы встречают его с распростертыми объятиями.

Большинство стран, особенно в Азии, не хотят делать выбор между сверхдержавами США и Китаем. Соединенные Штаты обещают им безопасность, Китай обещает рост благосостояния. США в настоящее время поставили своих партнеров и друзей в вопросе АБИИ перед выбором. Это вовсе не мудрое решение. В погоне за будущей международной финансовой архитектурой Америка провалила важную проверку на прочность - без какой-либо необходимости.