Польша не будет возобновлять призыв - министр обороны

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сказал глава оборонного ведомства Томаш Семоняк в эфире Польского радио.

"Нет речи о возврате к обязательному призыву. В то же время точно все созревают до того, что нужен новый закон, который бы заменил действующий с 1967 года закон о всеобщей обязанности обороны страны, который содержит несколько сотен поправок и начинает не соответствовать нынешним юридическим, политическим, международным реалиям и нашему членству в НАТО", - сказал он.

Читайте такжеГлава МИД Польши призвал прекратить выгодную Москве истерику из-за райда "Ночных волков"Министр назвал подготовку этого закона большим вызовом, заметив, что, скорее всего, его принятием будет заниматься уже новый состав парламента после запланированных на осень этого года выборов.

"Думаю, что эта дата - 1967 год - показывает, насколько архаичной является эта юридическая конструкция", - добавил Семоняк.

Как сообщал УНИАН, ряд экспертов считают, что Польша может стать следующей целью агрессии Российской Федерации, которая в прошлом году, грубо нарушая международное законодательство, аннексировала украинский Крым и развязала кровопролитную войну на Донбассе.