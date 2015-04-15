Латвийские спецслужбы опасаются провокаций на 9 мая в Риге

Об этом заявила премьер-министр республики Лаймдота Страуюма, сообщает РИА Новости.

"У органов безопасности имеется информация о возможных провокациях во время мероприятий, которые будут проводиться 9 мая", - сказала Страуюма. По ее словам, спецслужбы работают над тем, чтобы их не допустить.

Ранее Рижская дума получила несколько заявлений с просьбой о разрешении проведения мероприятий в честь Дня Победы, отмечаемого 9 мая.

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Отмечается, что праздничные мероприятия 8 и 9 мая в парке Победы у монумента Воинам Освободителям в Риге планирует организовать общество 9-maja.lv. Ежегодно в этих мероприятиях принимают участие до 200 тысяч человек.

Также заявку на проведение собрания у памятника Победы 9 мая подал житель Латвии Кристап Кашс, который недоволен празднованием Дня Победы.

О намерении провести собрание и шествие 9 мая в Риге сообщил также Латвийский антинацистский комитет.