День Победы будет праздновать вся Украина - Порошенко
19:11, 10 апреля 2015Политика
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Порошенко подчеркнул, что в Украине нет семьи, которая не пострадала бы от Второй мировой войны.
Порошенко: Вклад украинцев в победу над нацизмом безмерен" / Фото УНИАН
День Победы будет праздновать вся Украина.
Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.
"День Победы мы будем праздновать всей Украиной. Вклад украинцев в победу над нацизмом безмерен. Нет семьи, которая не пострадала бы от 2-й мировой войны", - подчеркнул президент.
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День Победы мы будем праздновать всей Украиной. pic.twitter.com/XLKDlBAPX7
- Петр Порошенко (@poroshenko) April 10, 2015
Вклад украинцев в победу над нацизмом безмерный. Нет семьи, которая не пострадала бы от 2-й мировой войны. pic.twitter.com/fPjAauo4Wu
- Петр Порошенко (@poroshenko) April 10, 2015
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