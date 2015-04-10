День Победы будет праздновать вся Украина - Порошенко

День Победы будет праздновать вся Украина.

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

"День Победы мы будем праздновать всей Украиной. Вклад украинцев в победу над нацизмом безмерен. Нет семьи, которая не пострадала бы от 2-й мировой войны", - подчеркнул президент.

Читайте также8 мая в Украине будут праздновать День памяти и примирения

День Победы мы будем праздновать всей Украиной. pic.twitter.com/XLKDlBAPX7 - Петр Порошенко (@poroshenko) April 10, 2015