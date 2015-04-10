День Победы будет праздновать вся Украина - Порошенко

19:11, 10 апреля 2015
Политика
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Порошенко подчеркнул, что в Украине нет семьи, которая не пострадала бы от Второй мировой войны.

Фото УНІАН

День Победы будет праздновать вся Украина.

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

"День Победы мы будем праздновать всей Украиной. Вклад украинцев в победу над нацизмом безмерен. Нет семьи, которая не пострадала бы от 2-й мировой войны", - подчеркнул президент.

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