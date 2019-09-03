Bloomberg: Вице-президент США хочет, чтобы Европа больше помогала Украине

Пенс отметил, что его страна сделала много для Киева и пришло время европейским союзникам взять на себя большую роль.

Вице-президент США Майк Пенс заверил, что американский народ «стоит на стороне Украины». Но странам Европы нужно прилагать больших усилий, чтобы помочь Киеву. Об этом он заявил во время визита в Польшу.

Как сообщает Bloomberg, Пенс напомнил, что США «несли на себе бремя», связанное с Украиной.

«И мы гордимся этим. Но мы убеждены, что настало время для наших европейских партнеров сделать шаг вперед», - сказал американский вице-президент.

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Он также добавил, что у США до сих пор остаются «большие беспокойства» из-за украинской коррупции. Вашингтон стал одним из важнейших союзников для Киева после того, как Россия в 2014 году аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Пенс в Варшаве сказал, что обсуждал дальнейшую помощь для Украины во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась в польской столице в воскресенье. Вице-президент США также отметил, что не поднимал во время этого разговора вопросы потенциальных нарушений, совершенных кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена или его сыном, когда последний работал на одну из газовых компаний в Украине.