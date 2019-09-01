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Зеленский в Варшаве проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом

17:08, 01 сентября 2019
Политика
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Майк Пенс / REUTERS

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Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Встреча проходит в рамках мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.

Как сообщал УНИАН, Зеленский возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Польше.

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Теги: #Майк Пенс