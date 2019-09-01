Зеленский в Варшаве проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом
17:08, 01 сентября 2019Политика
20 0
Встреча проходит во время мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.
Майк Пенс / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.
Читайте такжеЗеленский обсудил с президентом Литвы движение Украины в Евросоюз
Об этом сообщает Посольство Украины в США.
Встреча проходит в рамках мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.
Как сообщал УНИАН, Зеленский возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Польше.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter