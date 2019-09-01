Зеленский в Варшаве проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом

Встреча проходит во время мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. Читайте такжеЗеленский обсудил с президентом Литвы движение Украины в Евросоюз Об этом сообщает Посольство Украины в США. Встреча проходит в рамках мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве. Как сообщал УНИАН, Зеленский возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Польше.

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