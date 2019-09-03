В итальянском парке появилась фреска с боевиком Захарченко (фото)

Захарченко ликвидировали 31 августа 2018 года в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Фреска с изображением ликвидированного главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко появилась в одном из парков в Италии.

Об этом заявил глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне, передают "РИА Новости".

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"Это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников, которые принимали участие в проектах нашего представительства. Работа появилась в нашем парке "Дора", который власти отвели как раз для таких вольных изображений, поэтому я не думаю, что это изображение вскоре сотрут", - заявил собеседник агентства.

Фреска расположена в туринском парке уличного искусства.

Как сообщал УНИАН, Захарченко ликвидировали 31 августа 2018 года в кафе "Сепар" в центре Донецка.