В итальянском парке появилась фреска с боевиком Захарченко (фото)
08:46, 03 сентября 2019Мир
198 0
Захарченко ликвидировали 31 августа 2018 года в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Фреска расположена в туринском парке уличного искусства / фото: "Представительство "ДНР" в Италии"
Фреска с изображением ликвидированного главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко появилась в одном из парков в Италии.
Об этом заявил глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне, передают "РИА Новости".
Читайте такжеСвятые деяния великомученика донецкого Александра Захарченко, а также разные чудеса
"Это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников, которые принимали участие в проектах нашего представительства. Работа появилась в нашем парке "Дора", который власти отвели как раз для таких вольных изображений, поэтому я не думаю, что это изображение вскоре сотрут", - заявил собеседник агентства.
Фреска расположена в туринском парке уличного искусства.
Как сообщал УНИАН, Захарченко ликвидировали 31 августа 2018 года в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter