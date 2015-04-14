Дания выступает за увеличение санкций против России

Об этом глава МИД Дании заявил сегодня на пресс-конференции в Тбилиси.

По заявлению Лидегорда, против России необходимо ввести жесткие санкции и в случае недостижения позитивного результата, санкции следует увеличить, сообщает Грузия Онлайн.

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"Мы будем бороться за то, чтобы оккупации не были узаконены. Жесткой рукой будем проводить санкции против России и если не увидим позитивных результатов, увеличим санкции. ЕС не является военным объединением. Мы можем быть сильными партнерами для России, но не на фоне того, что она осуществляет незаконную оккупацию в отношении ряда стран", - заявил Лидегор.