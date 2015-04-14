Дания выступает за увеличение санкций против России
16:26, 14 апреля 2015Мир
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Глава МИД Дании Мартин Лидегор считает, что вопрос оккупации является проблемой Грузии, Молдовы и Украины, .
Мартин Лидегор / УНИАН
Об этом глава МИД Дании заявил сегодня на пресс-конференции в Тбилиси.
По заявлению Лидегорда, против России необходимо ввести жесткие санкции и в случае недостижения позитивного результата, санкции следует увеличить, сообщает Грузия Онлайн.
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"Мы будем бороться за то, чтобы оккупации не были узаконены. Жесткой рукой будем проводить санкции против России и если не увидим позитивных результатов, увеличим санкции. ЕС не является военным объединением. Мы можем быть сильными партнерами для России, но не на фоне того, что она осуществляет незаконную оккупацию в отношении ряда стран", - заявил Лидегор.
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