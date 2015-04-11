В США 5-летний мальчик нашел останки динозавра

03:55, 11 апреля 2015
Мир
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В США во время игры с отцом в археологические раскопки 5-летний мальчик нашел останки динозавра, которым 100 млн лет.

П'ятирічний хлопчик знайшов рештки динозавра

Открытие сделано возле супермаркета в штате Техас в сентябре прошлого года, однако разрешения на полноценные раскопки пришлось ждать много месяцев, передает ВВС Украина.

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Как выяснилось, останки принадлежат нодозавру - ящерообразному динозавру с костными пластинами на спине размером с пони.

 

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