В США 5-летний мальчик нашел останки динозавра

Открытие сделано возле супермаркета в штате Техас в сентябре прошлого года, однако разрешения на полноценные раскопки пришлось ждать много месяцев, передает ВВС Украина.

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Как выяснилось, останки принадлежат нодозавру - ящерообразному динозавру с костными пластинами на спине размером с пони.