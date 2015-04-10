Обама и Кастро встретятся на Саммите Америк - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует представителя Белого дома Бена Родса.

”Мы, конечно, ожидаем, что у них будет возможность встретиться завтра (в субботу) на Саммите”, - сообщил Родс.

Администрация Белого дома подтвердила в пятницу, что президент США Обама говорил по телефону с кубинским лидером Кастро.

Обама и Кастро прибывают в пятницу в Панаму, где проходит Саммит Америк. Ранее представители Белого дома допускали личную встречу лидеров, однако пока что в официальной повестке дня значится лишь общение Обамы и Кастро в группе других лидеров американских государств - на сцене и за ужином.

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По сообщению СМИ, в ходе Саммита Америк президент США может объявить об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма.

США и Куба объявили в декабре прошлого года об улучшении двусторонних отношений. Разговор Обамы и Кастро стал лишь вторым случаем прямого общения лидеров двух стран за последние полвека.