Эрдоган пожаловался Путину на атаки армии Сирии против турецких войск

По словам турецкого президента, нападение на места, где базируются турецкие военные, нарушает договоренности с Москвой о перемирии.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган пожаловался Владимиру Путину на атаки, которые армия режима Башара Асада устраивает на северо-западе Сирии. По словам турецкого лидера, это влечет за собой гуманитарный кризис и грозит турецкой национальной безопасности.

Как сообщает Reuters, сирийские войска окружили позиции турецкой армии и сирийской оппозиции на северо-востоке страны, пытаясь отбить территорию и города, которые были потеряны в ходе войны раньше.

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Военный наблюдательный пост близ города Морек – один из 12 постов, которые установила Турция в регионе в соответствии с договоренностями с Россией и Ираном, достигнутыми два года назад с целью сократить столкновения между армией Асада и оппозиционерами. Турция поддерживает некоторые отряды, которые воюют против режима сирийского диктатора в провинции Идлиб. В это время Россия и Иран поддерживают Асада.

Во время телефонного разговора Эрдоган сказал Путину, что атаки сирийской армии нарушают перемирие в Идлибе и вредят усилиям по поиску решения для Сирии.

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В это время турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу призвал немедленно прекратить бои. Но при этом он добавил, что турецкие войска остаются в Морек по собственному решению, а от безысходности.

«Никто не может держать наши силы и солдат в ловушке. Мы обсуждаем эту проблему с Россией и Ираном», - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Ливане.