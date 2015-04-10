Премьер Литвы хочет, чтобы страны Балтии совместно закупали оружие

Премьер-министр Литвы Альгридас Буткявичюс заявил, что трем балтийским государствам следовало бы рассмотреть возможность совместных закупок оружия и сотрудничества в оборонной сфере.

Как сообщает литовское издание Delfi, об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции глав кабинетов министров Балтийских стран.

"С целью эффективного использования средств, предназначенных для обороны, крайне важно тесное сотрудничество Балтийских стран в сфере обороны, включая даже закупку вооружений", - сказал Буткявичюс.

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Также свою поддержку совместным закупкам вооружений подтвердила и премьер Латвии Лаймдота Страуюма, однако главы правительств не детализировали возможные закупки каких-то конкретных вооружений.

Премьеры стран Балтии также подчеркнули, что необходимо реализовать принятые на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года решения о дополнительных мерах безопасности.

НАТО нынешним летом намерено создать международные командные пункты в странах Балтии, Польши, Румынии и Болгарии. В связи с действиями России в Украине также усилена миссия альянса по вопросам ПВО стран Балтии, а в регионе стали чаще проводиться международные военные учения.