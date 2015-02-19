Страны Балтии создадут объединенный штаб

Об этом сообщает министерство обороны Латвии, передает lsm.lv. "Создание объединенного штаба Балтийских государств - один из шагов, предпринятых нами для укрепления безопасности Балтийских государств и всех союзников по НАТО", - сказал министр обороны Латвии Раймонд Вейонис.

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Предполагается, что новообразованная структура заметно облегчит сотрудничество вооруженных сил Балтийских государств в потенциальных кризисных ситуациях. Состав объединенного штаба будет меняться в зависимости от специфики задач и будет созываться по необходимости.