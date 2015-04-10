Мемориал на месте убийства Немцова снова разобрали

Ночью на месте гибели политика остался один российский флаг, передает Радио Свобода.

Цветы, свечи и портреты исчезли. Сообщения об этом появились сегодня утром в социальных сетях.

Два дня назад мемориал в очередной раз попытались разобрать сотрудники коммунальных служб, но им помешали волонтеры. Вчера утром цветы были перенесены ближе к проезжей части в связи с чисткой парапета моста. Однако в тот же день мемориал подвергся новому нападению со стороны активистов движения «Русского освободительного движения SERB». Они убрали табличку с надписью «Здесь убит Борис Немцов» и часть цветов, сообщил журналист Тимофей Дзядко. Также они сняли черные ленты с российских флагов и развесили георгиевские ленты.

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По его словам, волонтеры вызвали полицию, но правоохранители, прибывшие на место происшествия якобы ответили, что ничего сделать не могут, потому что нападающие действуют с санкции ФСБ. Дзядко заявил, что намерен подать в суд.

В «Гормосту» утверждают, что не убирали мемориал на месте убийства Бориса Немцова. Московские власти пока никак не объяснили инцидент.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 28 марта в Москве начали разбирать мемориал в память об убитом российском оппозиционере Борисе Немцове на Москворецком мосту.