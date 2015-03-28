В Москве разбирают мемориал Немцова на Москворецком мосту

Соответствующее видео появилось в сети, сообщает ТСН

На нем видно, как около десяти мужчин собирают в мусорные пакеты цветы и лампадки, которые люди приносили на место убийство политика.

Читайте такжеСМИ: Когда Немцов прошел по мосту примерно 100 метров, Дадаев выхватил пистолет и застрелил его

Напомним, в Москве неизвестные с "колорадскими" шарфами устроили погром на месте убийства Немцова.