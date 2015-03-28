В Москве разбирают мемориал Немцова на Москворецком мосту
03:23, 28 марта 2015Мир
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В ночь на 28 марта в Москве начали разбирать мемориал в память об убитом российском оппозиционере Борисе Немцове на Москворецком мосту - через месяц после его гибели.
REUTERS
Соответствующее видео появилось в сети, сообщает ТСН
На нем видно, как около десяти мужчин собирают в мусорные пакеты цветы и лампадки, которые люди приносили на место убийство политика.
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Напомним, в Москве неизвестные с "колорадскими" шарфами устроили погром на месте убийства Немцова.
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