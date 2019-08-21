Трамп и Мадуро подтвердили "секретные" переговоры между Венесуэлой и США

Глава Венесуэлы утверждает, что контакты с членами администрации Трампа поддерживались "на протяжении нескольких месяцев".

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация ведет переговоры с "различными представителями" главы Венесуэлы Николаса Мадуро для урегулирования ситуации в этой стране.

При этом Трамп не назвал конкретных лиц, подчеркнув лишь, что речь идет об "очень высоком уровне" представительства, передает dw.com.

В обращении, транслировавшемся Национальным радио Венесуэлы, Мадуро также подтвердил факт переговоров, которые, по его словам, носят "секретный" характер.

Читайте такжеТрамп намерен добиваться свержения президента Венесуэлы

По утверждению Мадуро, подобные контакты поддерживались "на протяжении нескольких месяцев". "Я добивался диалога в Венесуэле и также искал тот путь, который на деле позволит президенту Дональду Трампу прислушаться к Венесуэле", - отметил Мадуро.

В начале августа из-за введения новых санкций США Николас Мадуро приостановил диалог с оппозицией. Политик, в частности, отменил поездку делегации правительства Венесуэлы в Барбадос 8 и 9 августа. Это произошло после того, как Трамп заморозил все находящиеся на территории США активы правительства Венесуэлы и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними.

Напомним, борьба за власть между лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро в Венесуэле, переживающей глубокий экономический и политический кризис, продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность в числе прочих признают Россия, Китай и Куба.