Кризис в Венесуэле: Мадуро заявил об успешном начале переговоров

В понедельник, 8 июля, диалог между представителями Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо длился пять часов.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро вечером в понедельник, 8 июля, сообщил об успешном начале переговоров с представителями оппозиции на острове Барбадос.

Об этом он заявил в эфире государственного телевидения, передает Deutsche Welle.

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Мадуро настроен очень оптимистично относительно результатов переговоров.

"Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие послания от председателя нашей делегации в этот день переговоров", - заявил он.

Мадуро выразил уверенность, что стороны "шаг за шагом прокладывают путь к миру".

По его словам, переговоры продолжались в течение пяти часов.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 7 июля, лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с режимом Николаса Мадуро при посредничестве Норвегии.