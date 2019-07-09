Кризис в Венесуэле: Мадуро заявил об успешном начале переговоров
Глава Венесуэлы Николас Мадуро вечером в понедельник, 8 июля, сообщил об успешном начале переговоров с представителями оппозиции на острове Барбадос.
Об этом он заявил в эфире государственного телевидения, передает Deutsche Welle.
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Мадуро настроен очень оптимистично относительно результатов переговоров.
"Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие послания от председателя нашей делегации в этот день переговоров", - заявил он.
Мадуро выразил уверенность, что стороны "шаг за шагом прокладывают путь к миру".
По его словам, переговоры продолжались в течение пяти часов.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 7 июля, лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с режимом Николаса Мадуро при посредничестве Норвегии.