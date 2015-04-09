ЕС дал Греции шесть дней на план реформ
20:03, 09 апреля 2015Мир
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Власти Евросоюза дали Афинам шесть рабочих дней на размышления о новом плане структурных экономических реформ, презентация которого поможет Греции получить очередной денежный транш от Брюсселя.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
На встрече заместителей глав МИД стран еврозоны было решено, что соглашение с Грецией должно вступить в силу до встречи Еврогруппы 24 апреля.
Афины заявили, что успели выплатить 450 млн евро МВФ - одному из главных своих кредиторов - до крайнего срока, который истекал 9 апреля.
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Страна срочно нуждается в новых финансах, поскольку в ближайшие недели истекают сроки погашения других греческих долгов, размер которых заметно превосходит выплаты МВФ.
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