Протесты в Гонконге собрали сотни тысяч участников

Полиция разрешила проводить акцию в парке Виктория в Гонконге, но запретила шествие.

В Гонконге в воскресенье, 18 августа, прошли массовые протесты против планов властей разрешить экстрадицию в Китай.

По данным информационных агентств, в акции в парке Виктория и на прилегающих к нему улицах приняли участие нескольких сотен тысяч человек. Сами организаторы сообщили о 1,7 млн участников митинга, пишет DW.

Полиция ранее разрешила демонстрантам проводить акцию в парке, но запретила дальнейшее шествие по улицам, ранее протестующие подобные запреты игнорировали. Акцию организовало движение "Гражданский фронт за права человека", пока она проходит мирно. Организаторы ожидают, что на нее придут до 300 тысяч участников.

Читайте такжеВ Гонконге на масштабную акцию протеста вышли учителя (фото)

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений. Протесты в Гонконге начались после того, как власти собрались разрешить экстрадицию правонарушителей в Китай. Затем демонстранты стали выступать за демократические реформы, введение всеобщего избирательного права и против жестких действий полиции.

Евросоюз в связи с продолжающимися протестами в Гонконге призвал к сдержанности. "Очень важно, чтобы стороны действовали сдержанно, не прибегали к насилию и предприняли необходимые меры для деэскалации ситуации", - заявила 17 августа глава европейской дипломатии Федерика Могерини.