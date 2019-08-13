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Трамп заявил об отправке китайских военных к границе с Гонконгом

23:27, 13 августа 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом со ссылкой на разведку США сообщил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

"Наша разведка сообщила, что китайское правительство перемещает войска к границе с Гонконгом. Все должны быть спокойны и в безопасности!", - говорится в сообщении.

В этот же день китайские государственные издания, в частности Global Times, опубликовали видео с колоннами военной техники в китайском городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Сообщалось, что технику пригнали туда для военных учений.

Ранее УНИАН сообщал, что на фоне массовых акций протеста в Гонконге власти Китая собрала 12 тысяч сотрудников по борьбе против беспорядков для тренировок в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом.

Наиболее массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году длятся с 9 июня. Они начались как реакция на намерение правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей и преступников властям КНР.

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Теги: #Китай#Гонконг#Дональд Трамп