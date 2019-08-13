Трамп заявил об отправке китайских военных к границе с Гонконгом

Ранее китайские СМИ опубликовали видео с колоннами военной техники в китайском городе Шэньчжэнь на границе с Гонконгом.

Правительство Китая стягивает войска к границе с Особым административным районом Гонконг.

Об этом со ссылкой на разведку США сообщил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

"Наша разведка сообщила, что китайское правительство перемещает войска к границе с Гонконгом. Все должны быть спокойны и в безопасности!", - говорится в сообщении.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is troops moving to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

В этот же день китайские государственные издания, в частности Global Times, опубликовали видео с колоннами военной техники в китайском городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Сообщалось, что технику пригнали туда для военных учений.

The People's Armed Police have been assembling in Shenzhen, bordering a city Hong Kong, in advance of apparent large-scale exercises, videos obtained by the Global Times have shown. https://t.co/3KgaXeHw3Cpic.twitter.com/YXAORMay0W — Global Times (@globaltimesnews) August 12, 2019

Ранее УНИАН сообщал, что на фоне массовых акций протеста в Гонконге власти Китая собрала 12 тысяч сотрудников по борьбе против беспорядков для тренировок в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом.

Наиболее массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году длятся с 9 июня. Они начались как реакция на намерение правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей и преступников властям КНР.