Под Лондоном обнаружили месторождение со 100 миллиардами баррелей нефти

В 50 километрах от Лондона, недалеко от аэропорта Гатвик, обнаружено месторождение со значительным запасом нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию UK Oil and Gas Investments (UKOG).

Согласно данным компании, приблизительный запас нефти на этом месторождении может составлять порядка 100 миллиардов баррелей — 158 миллионов баррелей на квадратную милю (приблизительно 2,6 квадратных километра). Однако извлечена может быть только небольшая доля.

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Бурение на этом месте началось в прошлом году. По данным UKOG, большая часть нефти находится на глубине 762 и 914 метров.

Эксперты, сопоставляя месторождение со схожей геологией в США и Западной Сибири, предположили, что может быть извлечено только от 3% до 15% запасов.

По словам исполнительного директора UKOG Стивена Сандерсона, "это обнаружение возможно самое значительное" из находившихся за последние 30 лет на суше в Великобритании и "имеет большое национальное значение".