В Москве проведут молебны в поддержку валютных заемщиков и импортозамещения

Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Русской православной церкви (РПЦ) священник Роман Богдосаров.

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По его словам, мелкие производители сельского хозяйства часто разоряются из-за отсутствия достаточной поддержки со стороны государства.

Молебны в помощь крестьянам планируется сделать постоянными, и совершаться они будут в любое удобное для граждан время. Сейчас в храме Святителя Николая на Трех Горах в центре Москвы уже проводятся молебны в помощь валютным заемщикам.

"Государственная поддержка прежде всего оказывается крупным агропромышленным компаниям. Крестьяне (фермеры) чувствуют постоянное давление со стороны как региональных властей, так и производителей семян и минеральных удобрений, которые сегодня резко подорожали, — говорит Богдосаров. — А ведь люди, работающие на земле, пытаются поднять наше российское сельское хозяйство, получить хороший урожай и, как следствие, поспособствовать процессу импортозамещения в стране".